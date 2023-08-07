Грузия хочет мирно вернуть Абхазию и Южную Осетию

Правительство Грузии остается верным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны. Об этом говорится в письме премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии.

«Российская военная агрессия привела к большим человеческим жертвам, насильственному перемещению мирного населения и временной оккупации наших территорий, которая до сих пор остается главным вызовом суверенитету», — говорится в заявлении.

Премьер пишет, что сегодня вся Грузия чтит память военных и мирных жителей, погибших в 2008 году.

«Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и воссоединения страны. Мы движимы непоколебимой верой в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, для всех людей, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель в ближайшее время стала реальностью», — пишет Гарибашвили.