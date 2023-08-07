Birbank Biznes является обновленным брендом ранее использовавшейся системы Müştəri Bank. Какие особенности имеет Birbank Biznes? Какие еще нововведения ждут предпринимателей? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы взяли интервью у Фарида Хидаятзаде, члена правления, главного директора по корпоративным продажам Kapital Bank.

За последние несколько лет Kapital Bank реализовал ряд крупных проектов в сфере диджитализации продуктов и услуг для предпринимателей. Основная же цель, которую поставил перед собой банк, — предоставлять владельцам бизнеса полностью цифровые банковские услуги. Сегодня самый дорогой ресурс любого предпринимателя — это его время. Основываясь именно на этой идее, Kapital Bank запустил для предпринимателей новую систему цифрового банкинга Birbank Biznes.

- Фарид муаллим, наряду с розничными банковскими услугами, Kapital Bank предлагает множество новых продуктов и услуг для бизнеса. Что можете сказать о текущей ситуации в этой сфере?

- Одним из приоритетных направлений для Kapital Bank как в текущем, так и в следующем стратегическом периоде, охватывающем 2024–2026 годы, является развитие цифровых услуг, в частности мобильного банкинга. Как и в розничном секторе, многие продукты и услуги, которые мы предоставляем в бизнес- и корпоративном сегментах, уже переведены в онлайн, и этот процесс продолжается. В настоящее время 99% переводов и платежей, которые выполняют предприниматели, осуществляется через цифровые платформы. Мы сделали возможным прием 100% заявок на финансирование и бизнес-продукты через онлайн-каналы. Мы даже создали в Birbank Biznes возможность получения тендерных гарантий и гарантий с денежным обеспечением полностью дистанционно. Что касается расчетных счетов, то более 95% из них открываются удаленно. Kapital Bank первым в Азербайджане начал предоставлять микрокредиты полностью онлайн. Сегодня примерно 50% микрозаймов оформляются через цифровые каналы.

Говоря о текущей ситуации с продуктами и услугами, хотелось бы отметить сервис Mobile POS, который одним из первых в нашем регионе позволил предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона. В этом году мы добавили в Mobile POS функцию рассрочки. На сегодняшний день Mobile POS заказывают в 3 раза больше, чем традиционный терминал. Также наш банк предлагает различные тарифные пакеты, чтобы предприниматели могли экономить на банковских расходах, что в свою очередь помогает эффективно управлять доходами от бизнеса.

- Какие технологические решения предлагает Kapital Bank для экономии драгоценного времени предпринимателей? Какие преимущества имеет недавно представленный Birbank Biznes?

- Как я уже говорил ранее, наш банк придает особое значение развитию цифрового банкинга. Система Müştəri Bank, которая до недавних пор была в распоряжении предпринимателей, была полностью обновлена и превратилась в Birbank Biznes. Это обновление, конечно, означает не только изменение названия бренда. Мы увеличили ассортимент предлагаемых цифровых продуктов и услуг, улучшили интерфейс, который стал более удобным, повысили скорость выполнения операций. Хотелось бы особо отметить некоторые моменты о преимуществах и функциях обновленной системы. Пользователи Birbank Biznes теперь могут совершать срочные платежи. НДС по платежам теперь рассчитывается автоматически. Такие услуги, как доставка бизнес- и зарплатных карт по адресу, позволяют клиентам еще больше экономить время. Клиенты также имеют возможность использовать и делать оплаты по кредитной линии, а также использовать овердрафты в Birbank Biznes. Благодаря новой функции снятия наличных по QR-коду предприниматели могут снимать деньги с расчетного счета в любом банкомате Kapital Bank, не посещая филиал.

Кроме того, в Birbank Biznes собраны и другие сервисы, которыми предприниматели пользуются каждый день: срочные переводы, оплаты ГПП, заказ и доставка бизнес-карт, электронная коммерция, услуга Click to Pay, документооборот и массовое подписание документов, заявка на кредит для бизнеса и банковская гарантия, таможенная кредитная карта, платформа Open API, подключение к зарплатному проекту, заказ, доставка и пополнение зарплатных карт, живой чат, с помощью которого можно получить ответы на интересующие вопросы, и многое другое.

- Каких новшеств ожидать клиентам Birbank Biznes в ближайшем будущем?

- В настоящее время мы сконцентрированы именно на новых и современных технологических решениях. Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты могли пользоваться более удобной и гибкой системой цифрового банкинга. В ближайшем будущем мы планируем добавить в Birbank Biznes такие услуги и функции, как «Мобильная касса» и карта рассрочки для предпринимателей, а также усовершенствовать онлайн-кредитование для бизнес-субъектов. Также хотелось бы отметить, что в будущем мы планируем превратить Birbank Biznes в систему, предоставляющую предпринимателям удаленный доступ к любому виду банковских услуг в сфере бизнеса.

Следует отметить, что простое в использовании и безопасное приложение Birbank Biznes поддерживается устройствами с операционной системой iOS и Android. Чтобы скачать приложение, перейдите по ссылке https://onelink.to/ej5bbu, для веб-версии Birbank Biznes кликните https://my.birbank.business.