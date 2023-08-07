«Birbank Biznes – более удобная и гибкая система цифрового банкинга» интервью с Фаридом Хидаятзаде, главным директором по корпоративным продажам Kapital Bank
За последние несколько лет Kapital Bank реализовал ряд крупных проектов в сфере диджитализации продуктов и услуг для предпринимателей. Основная же цель, которую поставил перед собой банк, — предоставлять владельцам бизнеса полностью цифровые банковские услуги. Сегодня самый дорогой ресурс любого предпринимателя — это его время. Основываясь именно на этой идее, Kapital Bank запустил для предпринимателей новую систему цифрового банкинга Birbank Biznes.
Birbank Biznes является обновленным брендом ранее использовавшейся системы Müştəri Bank. Какие особенности имеет Birbank Biznes? Какие еще нововведения ждут предпринимателей? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы взяли интервью у Фарида Хидаятзаде, члена правления, главного директора по корпоративным продажам Kapital Bank.
- Фарид муаллим, наряду с розничными банковскими услугами, Kapital Bank предлагает множество новых продуктов и услуг для бизнеса. Что можете сказать о текущей ситуации в этой сфере?
- Одним из приоритетных направлений для Kapital Bank как в текущем, так и в следующем стратегическом периоде, охватывающем 2024–2026 годы, является развитие цифровых услуг, в частности мобильного банкинга. Как и в розничном секторе, многие продукты и услуги, которые мы предоставляем в бизнес- и корпоративном сегментах, уже переведены в онлайн, и этот процесс продолжается. В настоящее время 99% переводов и платежей, которые выполняют предприниматели, осуществляется через цифровые платформы. Мы сделали возможным прием 100% заявок на финансирование и бизнес-продукты через онлайн-каналы. Мы даже создали в Birbank Biznes возможность получения тендерных гарантий и гарантий с денежным обеспечением полностью дистанционно. Что касается расчетных счетов, то более 95% из них открываются удаленно. Kapital Bank первым в Азербайджане начал предоставлять микрокредиты полностью онлайн. Сегодня примерно 50% микрозаймов оформляются через цифровые каналы.
Говоря о текущей ситуации с продуктами и услугами, хотелось бы отметить сервис Mobile POS, который одним из первых в нашем регионе позволил предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона. В этом году мы добавили в Mobile POS функцию рассрочки. На сегодняшний день Mobile POS заказывают в 3 раза больше, чем традиционный терминал. Также наш банк предлагает различные тарифные пакеты, чтобы предприниматели могли экономить на банковских расходах, что в свою очередь помогает эффективно управлять доходами от бизнеса.
- Какие технологические решения предлагает Kapital Bank для экономии драгоценного времени предпринимателей? Какие преимущества имеет недавно представленный Birbank Biznes?
- Как я уже говорил ранее, наш банк придает особое значение развитию цифрового банкинга. Система Müştəri Bank, которая до недавних пор была в распоряжении предпринимателей, была полностью обновлена и превратилась в Birbank Biznes. Это обновление, конечно, означает не только изменение названия бренда. Мы увеличили ассортимент предлагаемых цифровых продуктов и услуг, улучшили интерфейс, который стал более удобным, повысили скорость выполнения операций. Хотелось бы особо отметить некоторые моменты о преимуществах и функциях обновленной системы. Пользователи Birbank Biznes теперь могут совершать срочные платежи. НДС по платежам теперь рассчитывается автоматически. Такие услуги, как доставка бизнес- и зарплатных карт по адресу, позволяют клиентам еще больше экономить время. Клиенты также имеют возможность использовать и делать оплаты по кредитной линии, а также использовать овердрафты в Birbank Biznes. Благодаря новой функции снятия наличных по QR-коду предприниматели могут снимать деньги с расчетного счета в любом банкомате Kapital Bank, не посещая филиал.
Кроме того, в Birbank Biznes собраны и другие сервисы, которыми предприниматели пользуются каждый день: срочные переводы, оплаты ГПП, заказ и доставка бизнес-карт, электронная коммерция, услуга Click to Pay, документооборот и массовое подписание документов, заявка на кредит для бизнеса и банковская гарантия, таможенная кредитная карта, платформа Open API, подключение к зарплатному проекту, заказ, доставка и пополнение зарплатных карт, живой чат, с помощью которого можно получить ответы на интересующие вопросы, и многое другое.
- Каких новшеств ожидать клиентам Birbank Biznes в ближайшем будущем?
- В настоящее время мы сконцентрированы именно на новых и современных технологических решениях. Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты могли пользоваться более удобной и гибкой системой цифрового банкинга. В ближайшем будущем мы планируем добавить в Birbank Biznes такие услуги и функции, как «Мобильная касса» и карта рассрочки для предпринимателей, а также усовершенствовать онлайн-кредитование для бизнес-субъектов. Также хотелось бы отметить, что в будущем мы планируем превратить Birbank Biznes в систему, предоставляющую предпринимателям удаленный доступ к любому виду банковских услуг в сфере бизнеса.
Следует отметить, что простое в использовании и безопасное приложение Birbank Biznes поддерживается устройствами с операционной системой iOS и Android. Чтобы скачать приложение, перейдите по ссылке https://onelink.to/ej5bbu, для веб-версии Birbank Biznes кликните https://my.birbank.business.