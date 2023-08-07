Блинкен: Российское зерно никому не поможет

На фоне закрытия зернового коридора бесплатного зерна, которое Россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Radio France, текст которого распространил Госдеп.

При этом Блинкен отметил, что во время работы зернового коридора экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение агрессора касается только 50 тысяч тонн.

"То, что предлагает Россия – это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах", – сказал он.