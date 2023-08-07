В Москве массово отменяют авиарейсы

В трех московских аэропортах во вторник, 8 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным одного из сервисов, 24 самолета не вылетели по плану.

Так, во Внуково отменились вылеты шести воздушных судов, в Домодедово десять рейсов задержано и четыре отменено. В Шереметьево тем временем перенесли четыре авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.