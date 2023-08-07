Родственников критиков Кадырова отправили на войну

Власти Чечни силой отправили на войну родственников бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, оформив их как добровольцев. Об этом рассказал его сын Абубакар Янгулбаев.

На войну забрали брата Сайди Янгулбаева, Сайд-Ахмеда, и трех его племянников - Хасана, Адама и Юсупа. Поехать на фронт их заставили угрозами, говорит Абубакар Янгулбаев.

По его словам, родственники попали на видео с «добровольцами», которое выложил глава Чечни Рамзан Кадыров 7 августа.

Сначала мужчин отвезли в Российский университет спецназа в Гудермесе, сейчас они находятся в Донецке. Как отметил Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале, Хасан Янгулбаев в юношестве болел туберкулезом, сейчас он отец новорожденного ребенка, у Адама тоже есть маленький ребенок.

Напомним, в начале июля суд приговорил Зарему Мусаеву, жену Сайди Янгулбаева, к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве.