Омбудсмен призывает ООН поддержать Азербайджан

"Как известно, Всеобщая декларация прав человека, являющаяся одним из основных документов, декларирующих права и свободы человека, содержит принципы обеспечения равенства всех людей и запрещает дискриминацию независимо от расы, пола, языка, религии, происхождения и политических убеждений.

Мы считаем, что данный документ должен стать основополагающим источником для государств-членов ООН, а также учреждений, входящих в систему механизмов ООН по защите прав человека.

Еще раз призываю докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами, установленными ООН, не допускать двойных стандартов, воздерживаться от заявлений, препятствующих процессу миростроительства в регионе и создающих условия для обострения ситуации, принять эффективные меры против Армении, постоянно создающей провокации в регионе, и поддержать усилия Азербайджана по обеспечению мира и безопасности", - говорится в сообщении.