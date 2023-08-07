Омбудсмен призывает ООН поддержать Азербайджан
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева осудила заявление докладчиков ООН касательно Лачинской дороги.
"Как известно, Всеобщая декларация прав человека, являющаяся одним из основных документов, декларирующих права и свободы человека, содержит принципы обеспечения равенства всех людей и запрещает дискриминацию независимо от расы, пола, языка, религии, происхождения и политических убеждений.
Мы считаем, что данный документ должен стать основополагающим источником для государств-членов ООН, а также учреждений, входящих в систему механизмов ООН по защите прав человека.
Еще раз призываю докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами, установленными ООН, не допускать двойных стандартов, воздерживаться от заявлений, препятствующих процессу миростроительства в регионе и создающих условия для обострения ситуации, принять эффективные меры против Армении, постоянно создающей провокации в регионе, и поддержать усилия Азербайджана по обеспечению мира и безопасности", - говорится в сообщении.