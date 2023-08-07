Украинцы высадились на левом берегу Днепра в районе Казачьих Лагерей, об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке на своей странице в социальной сети Х.

«Сюрприз! Украинский спецназ высадился на левом берегу Днепра, в Казачьих Лагерях. Я был проинформирован о планируемом рейде 2 дня назад, но по понятным причинам не мог говорить. Пока это похоже на разведывательную атаку, проведенную с помощью скоростных катеров. Но русские почувствовали вкус того, что надвигается», — написал немецкий журналист.

О высадке ВСУ на левом берегу сообщается не впервые. Ранее россияне опровергали данные о высадке украинских солдат на левобережной части Херсонской области.

Осенью 2022 года Россия объявила об эвакуации жителей муниципалитетов с правого берега Днепра на левый, объяснив это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления. Несколько месяцев спустя назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линию обороны на левом берегу усилили в три раза, и пообещал украинским военным «самый жесткий отпор». С его слов, российская сторона возвела там «огромное число фортификационных сооружений».