«Нефтчи» предупреждает: на нашу трибуну в форме «Бешикташа», «Галатасарая» и «Фенербахче» не приходите!

Вокруг матча наблюдается ажиотаж. В Баку из Стамбула прибудут фанаты «Бешикташа». Здесь к ним присоединятся местные болельщики этой команды, и во избежание инцидентов и обеспечения мер безопасности «Нефтчи» предупреждает.

«Для фанатов «Бешикташа» будет выделен отдельный сектор. Для того чтобы приобрести туда билет, необходимо обратиться в соответствующие структуры клуба «Бешикташ», - говорится в заявлении. – Что касается остальных секторов, то там не будет разрешено сидеть в форме «Бешикташа» или других клубов, а также использовать атрибутику других команд. Если подобные случаи будут замечены, то эти болельщики тут же будут удалены с сектора сотрудниками службы безопасности».

Тут важно напомнить, что в Азербайджане большая армия болельщиков не только «Бешикташа», но и других стамбульских клубов – «Галатасарая» и «Фенербахче». В связи с этим была большая вероятность того, что местные болельщики «Бешикташа» оказались бы среди фанатов «Нефтчи», что, конечно, могло спровоцировать конфликт.

Также «Нефтчи» пытается пресечь появление болельщиков в майках заклятых врагов «Бешикташа» - «Галатасарая» и «Фенербахче» - с целью позлить представителей «черно-белых». Предупреждение «Нефтчи» направлено в том числе и на то, чтобы соблюдались принципы уважения к сопернику.