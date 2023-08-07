Фархад Мамедов 13:16

Индийские торговцы людьми разработали тайный маршрут для отправки нелегальных мигрантов в США, одним из пунктов которого стала столица Азербайджана. Сетью торговцев руководил владелец одной из туристических компаний в Нью-Дели. В результате операции, проведенной силами полиции и спецслужб Индии, ряд членов преступной группировки были арестованы, еще несколько человек находятся в розыске. Индийские СМИ пишут, что граждане страны, желающие нелегально эмигрировать в США, попадают за океан по так называемому «ослиному маршруту», разработанному торговцами людьми. Следует уточнить, что этот термин используется торговцами людьми, незаконно переправляющими мигрантов в западные страны.

Сингх Ядав, специальный комиссар отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Дели, сказал в интервью одному из индийских изданий, что часть нелегального маршрута проходила через территорию Азербайджана и контролировалось 48-летним Гирисом Бхандари, шефом туристической компании, работающей в районе Тилак Нагар на западе Дели. Бхандари был арестован 2 мая. В ходе обыска в его офисе полиция конфисковала паспорта как минимум 80 клиентов, планировавших нелегально перебраться в США и другие страны Запада. «Бхандари действовал с помощью агентов и субагентов, рассредоточенных в Дели, Харьяне, Пенджабе и Гуджарате, а также в Мексике», — отметил Ядав. Полицейское расследование показало, что Бхандари ежемесячно отправлял в США «ослиным маршрутом» от четырех до шести граждан Индии. Их отправляли группами, не превышавшими четыре-пять человек, а это значит, что бывали случаи, когда члены одной семьи пускались в нелегальное путешествие порознь. «Все зависит от ситуации на границе США и Мексики, - пояснил Паван Кумар, инспектор отдела по борьбе с преступностью. - Если она нестабильна, то рэкетиры ждут, пока все не уляжется». По словам индийских следователей, Бхандари был связан с более чем дюжиной основных агентов, которые, в свою очередь, контактировали с субагентами.

«Эти агенты либо работали непосредственно на Бхандари, либо предоставляли клиентов другим торговцам», - отметил Кумар, добавив, что на данный момент арестованы семь участников преступной группы, включая самого Бхандари, еще двое находятся в розыске. Комиссар Сингх Ядав уточнил, что тщательно спланированный маршрут Бхандари пролегал из Дели в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), оттуда - в Баку, затем в Стамбул, из Стамбула - в Панама-сити (Панама), затем в столицу Сальвадора Сан-Сальвадор и уже оттуда в мексиканский город Тапачулу. По словам Сингха Ядава, Баку был выбран в качестве одного из «этапов» нелегального маршрута, поскольку для получения визы в Международном аэропорту Гейдар Алиев требуется всего 30 минут, и виза эта действительна в течение 30 дней. Но поскольку для получения азербайджанской визы требуется обратный билет, агенты Бхандари заранее бронируют его на Turkish Airlines, ибо все без исключения рейсы этой авиакомпании делают остановку в Стамбуле. Таким образом, индиец, желающий попасть в США, по схеме торговцев людьми нелегально летит в Баку из эмирата Шарджа (ОАЭ) и, пробыв в азербайджанской столице несколько дней, садится на рейс Баку - Стамбул авиакомпании Turkish Airlines, чтобы формально «вернуться в Дели». Сингх Ядав рассказал, что в Стамбуле агенты инструктируют пассажиров, как незаметно покинуть рейс Стамбул - Дели. Здесь же индийского нелегала снабжают авиабилетом на рейс Turkish Airlines из Стамбула в Панама-сити, откуда его доставляют в Сальвадор рейсом авиакомпании COPA Airlines.

Чтобы понять, как работает «ослиный маршрут», индийская полиция отследила передвижения нескольких нелегальных мигрантов, отправленных в США. Оказалось, что в Сальвадоре эти люди ждут два-три дня, после чего за ними заезжают два агента Бхандари, которые на такси отвозят нелегальных мигрантов через Гватемалу в Мексику. По словам Ядава, эта 500-600-километровая поездка может занять 12-15 часов и сопряжена с определенными трудностями, поскольку на маршруте есть несколько контрольно-пропускных пунктов. Но, по словам Кумара, «люди Бхандари улаживают ситуацию, подкупая местных чиновников». В Тапачуле, городе на юго-востоке Мексики, агенты помогают мигранту получить «временную карту», которая дает ему возможность не только оставаться, но и свободно передвигаться по стране. В результате из Тапачулы пассажир проезжает почти 4 000 километров либо до Тихуаны, граничащей с американским мегаполисом Сан-Диего, либо до Мехикали, расположенном в округе Импириал на юго-востоке штата Калифорния. «В Тихуане или Мехикали, чтобы пересечь границу США, нелегалы должны ждать от суток до нескольких недель, - сказал третий индийский следователь, пожелавший остаться неизвестным. - Все зависит от ситуации на границах, строгости проверок и других факторов. Но любую ситуацию можно упростить, если «смазать ладонь» чиновникам по обе стороны границы». «Как только индийский нелегал оказывается в США, ему помогают уже американские контакты, зачастую связанные с местными владельцами бизнеса, которым нужна дешевая рабочая сила, не требующая социальных и медицинских страховок и не жалующаяся на ненормированный рабочий день», — добавляет Кумар.