Завершилось следствие по делу убийцы матери

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 27-летнего Орхана Гусейнзаде, обвиняемого в убийстве своей матери с особой жестокостью.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Айнур Рзаевой. Подготовительное заседание суда назначено на 21 августа.

Напомним, что в феврале этого года в полицию поступила информация об убийстве Мехрибан Гусейнзаде (1974 г.р.) в одном из домов в городе Хырдалан Апшеронского района. В ходе расследования у полиции появились серьезные подозрения, что преступление совершил сын женщины Орхан Гусейнзаде (1998 г.р.). Гусейнзаде нанес своей матери 21 удар ножом, затем он расчленил тело и упаковал останки в целлофановые пакеты. Ему было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.