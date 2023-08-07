Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Украины в комментарии для британского издания The Times.

Собеседник газеты отметил, что в настоящее время вокруг Киева находится самая мощная система противовоздушной обороны в мире.

«Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно», – сказал он.

Однако, по его словам, есть одна проблема: боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются. Если Запад не увеличит поставки вооружения, эта зима может стать тяжелее предыдущей.

«Нельзя планировать войну с ежегодным производством 150-160 ракет Patriot. Мы использовали их за месяц… Если мы дождемся до осени, до середины октября, то они снова ударят по энергетической инфраструктуре. Это несомненно», – резюмировал полковник.