Великобритания расширила свой санкционный список, добавив 19 новых позиций в рамках санкций против России и шесть – против Беларуси, сообщает BBC.

В рамках антироссийского санкционного режима санкциям подверглось несколько иранских физических и юридических лиц – это руководители производителя дронов Paravar Pars Company и сама эта компания. Также в список добавили несколько малоизвестных фирм и лиц в Турции, Дубае, Словакии и Швейцарии, которых британские власти считают участниками схем обхода санкций.

В Беларуси под санкции попали, в частности, Оршанский авиаремонтный завод и «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в Борисове.

«Сегодняшние санкции – это веха, они дополнительно уменьшат российский арсенал и затянут сеть вокруг цепей поставок, поддерживающих теперь едва справляющуюся оборонную индустрию Путина», – заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.