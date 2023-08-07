Глава Генштаба встретился с командиром турецкой военной разведки ФОТО
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции Исмаилом Гюнайдыном, сообщили в Минобороны.
Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.
На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя братскими странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.