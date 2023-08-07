Страны Африки собрались отправить в Нигер 25 000 военных

Четыре западноафриканских страны — Нигерия, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Бенин — готовы отправить 25 000 военных в рамках интервенции в Нигер. Как сообщает RFI, самый крупный контингент предоставит Нигерия. Ее президент Бола Тинубу придерживается жесткой позиции против военной хунты, захватившей в Нигере власть в результате переворота.

Представители Генштабов и их команды, разработавшие план операции, находятся в постоянном контакте и заявляют о готовности следовать указаниям Содружества государств Западной Африки (ЭКОВАС): «Мы будем делать то, что она скажет».

При этом сенаторы Нигерии 5 августа отказались поддержать военную операцию и призвали продолжать поиск дипломатических вариантов решения.

После военного переворота, произошедшего 27 июля в Нигере, ЭКОВАС потребовало восстановить порядок в стране и освободить свергнутого президента Мухаммеда Базума. В противном случае лидеры государств пригрозили начать военную интервенцию. 3 августа делегация ЭКОВАС отправилась в Нигер в поисках мирного разрешения, но, как сообщал Reuters, прогресса на встрече с путчистами в аэропорту не произошло. 7 августа исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась в Нигере с представителями мятежников. Сейчас представители ЭКОВАС готовятся к проведению встречи с целью согласования общей позиции по ситуации в Нигере. Один из министров иностранных дел страны-участницы ЭКОВАС пообещал RFI, что «все будет происходить быстро».