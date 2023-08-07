Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) запустило проект «1000 новых водителей автобусов».

В рамках проекта совместно с Государственным агентством занятости проведена встреча с работодателями и проанализирована текущая ситуация. Так, планируется привлечь к обучению 1000 водителей для сектора общественного транспорта.

Проведены переговоры с маршрутными операторами, и уже есть договоренность об обеспечении более чем 700 рабочих мест для отличившихся в учебе. Отметим, что в период обучения водителям будет выплачиваться стипендия со стороны Государственного агентства занятости.

Заявки на участие в обучении могут подать лица с соответствующей категорией водительского удостоверения. В ходе занятий участники будут обучены управлению автобусами, мерам безопасности, правилам оказания первой помощи и качественному обслуживанию пассажиров, а практические занятия позволят участникам отточить навыки вождения автобусов в сложных условиях.

Также участники получат знания по нормативно-правовым актам в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом, включая общие требования к автобусам и этические нормы поведения для водителей.

Программа обучения подразумевает тренинги по повышению стрессоустойчивости, проведению симуляций по поощрению соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте и привитию водителям навыков реагирования в различных чрезвычайных ситуациях.

Обучение будет проводиться высококвалифицированными и опытными преподавателями в аудиториях, на симуляторе в тренажерных кабинетах и на полигоне для автобусов. Успешно завершившим курс обучения будут выданы сертификаты сроком на 5 лет.

Желающие принять участие в обучении могут обратиться в Учебно-образовательный центр AYNA, расположенный по адресу: г. Баку, проспект Зии Буниятова, 39С, а также позвонить в колл-центр Агентства по номеру «1181».