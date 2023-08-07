Хочешь работать в Китае? Изучай идеи Си Цзиньпина

«Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» – основополагающий документ современного Китая. В нем излагаются мысли по всем направлениям жизни страны, высказанные председателем КНР.

Одному из крупнейших китайских инвестбанков, China International Capital Corp., пришлось в последние месяцы активизировать идеологическую работу среди сотрудников, поскольку власти высказали недовольство уровнем их знаний, рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией.

По словам другого, в государственном Bank of Communications ежемесячные семинары проводятся во всех департаментах с конца 2022 г.; сотрудники должны будут сдать своеобразный экзамен и оценить, как идеи Си могут повлиять на развитие финансовой отрасли.

В конце июня более 3000 сотрудников из более чем 70 компаний по управлению фондами прослушали лекцию о руководящей и направляющей роли КПК в инвестиционной отрасли; об этом сообщалось в пресс-релизе Шанхайской ассоциации управляющих активами. Среди этих сотрудников были работники китайских подразделений западных компаний, включая американскую BlackRock, крупнейшую управляющую компанию мира, и совместное предприятие с участием американской же Franklin Templeton.

Сотрудники государственной энергетической компании со штаб-квартирой в Пекине рассказали Bloomberg, что их все чаще без предварительного объявления собирают в рабочее время на идеологические семинары. Обычно там обсуждаются последние высказывания Си, а проводятся эти мероприятия в изолированном помещении. При этом у участников иногда забирали мобильные телефоны, и коллеги не могли связаться с ними по срочным рабочим вопросам.

Некоторым топ-менеджерам банков и компаний приходится тратить до трети своего рабочего времени на изучение «Идей Си Цзиньпина», участие в курсах и семинарах; эти работники также каждый месяц должны читать четыре книги Си, рассказывают знающие об этом люди. Присутствие на таких мероприятиях стало обязательным с этого года, участники также должны писать контрольные работы по итогам обучения.