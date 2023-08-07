Хочешь работать в Китае? Изучай идеи Си Цзиньпина
В Китае сотрудников компаний – от энергетических до финансовых – обязуют изучать соображения председателя страны Си Цзиньпина, призванные «утвердить марксистскую веру» и воспитать патриотизм, пишет Bloomberg.
«Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» – основополагающий документ современного Китая. В нем излагаются мысли по всем направлениям жизни страны, высказанные председателем КНР.
Одному из крупнейших китайских инвестбанков, China International Capital Corp., пришлось в последние месяцы активизировать идеологическую работу среди сотрудников, поскольку власти высказали недовольство уровнем их знаний, рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией.
По словам другого, в государственном Bank of Communications ежемесячные семинары проводятся во всех департаментах с конца 2022 г.; сотрудники должны будут сдать своеобразный экзамен и оценить, как идеи Си могут повлиять на развитие финансовой отрасли.
В конце июня более 3000 сотрудников из более чем 70 компаний по управлению фондами прослушали лекцию о руководящей и направляющей роли КПК в инвестиционной отрасли; об этом сообщалось в пресс-релизе Шанхайской ассоциации управляющих активами. Среди этих сотрудников были работники китайских подразделений западных компаний, включая американскую BlackRock, крупнейшую управляющую компанию мира, и совместное предприятие с участием американской же Franklin Templeton.
Сотрудники государственной энергетической компании со штаб-квартирой в Пекине рассказали Bloomberg, что их все чаще без предварительного объявления собирают в рабочее время на идеологические семинары. Обычно там обсуждаются последние высказывания Си, а проводятся эти мероприятия в изолированном помещении. При этом у участников иногда забирали мобильные телефоны, и коллеги не могли связаться с ними по срочным рабочим вопросам.
Некоторым топ-менеджерам банков и компаний приходится тратить до трети своего рабочего времени на изучение «Идей Си Цзиньпина», участие в курсах и семинарах; эти работники также каждый месяц должны читать четыре книги Си, рассказывают знающие об этом люди. Присутствие на таких мероприятиях стало обязательным с этого года, участники также должны писать контрольные работы по итогам обучения.
В ICBC, крупнейшем банке мира по размеру активов, стали проводиться классы с чтением книг Си, а партийные теории в банке начали применять для минимизации финансовых рисков и проведения реформ, сообщало в апреле агентство «Синьхуа».
Как отмечает Bloomberg, следование принципам рыночной экономики и свободы предпринимательства помогло Китаю за несколько десятилетий выйти из бедности и стать второй по размеру ВВП экономикой мира. Но в последние годы власти стали ограничивать бурную деловую активность.
Жесткому регулированию подверглись технологический и образовательный секторы, в банковском были сильно сокращены зарплаты и бонусы (в рамках объявленной Си политики «общего процветания»), харизматичные бизнес-лидеры вроде основателя Alibaba Джека Ма были удалены из публичного поля.