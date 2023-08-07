МЧС обращается к населению Азербайджана

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории Азербайджана сохранится жаркая погода, температура местами повысится до 42-44 градусов. Об этом говорится в обращении МЧС к населению.

В обращении говорится, что «в жаркую погоду пренебрежение правилами пожарной безопасности приводит к пожарам, особенно на открытых участках и в лесных массивах. Перегрузка электропроводов из-за работы кондиционеров может привести к короткому замыканию. Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, не рекомендуется находиться на улице слишком долго в сильную жару, желательно надевать светлую, легкую одежду, особенно из хлопчатобумажной ткани, чаще находиться в тени или прохладном месте, пить много жидкости».