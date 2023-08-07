Россия ударила авиабомбами по Харьковской области: есть жертвы

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Харьковской области, в результате чего три человека погибли.

УНИАН передает, что погибла 45-летняя женщина, а также двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет.

«Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка, что в Купянском районе. Попали по частным домам. По предварительным данным, двое гражданских погибли», – сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что сейчас известно о пятерых раненых в результате удара.