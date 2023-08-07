Азербайджан и Узбекистан обсуждают дорожную карту по энергосотрудничеству

В Ташкенте под председательством заместителя министра энергетики Азербайджана Самира Велиева и заместителя министра энергетики Узбекистана Акмала Джуманазарова прошло первое заседание Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству Азербайджана и Узбекистана.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, вытекающие из исполнения Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в энергетической сфере, и предпринятые результато-ориентированные меры по реализации Дорожной карты по расширению сотрудничества в сфере энергетики.

Также были обсуждены следующие темы: энергетический переход, декарбонизация, транспортировка нефти и нефтехимической продукции, нефтепереработка, сотрудничество в освоенных направлениях, участие узбекских компаний в проектах возобновляемой энергетики, а также строительство новых тепловых электростанций за счет частных инвестиций, теплоснабжение, либерализация энергетических рынков, энергоэффективность, энергетическое регулирование, поощрение взаимных инвестиций, организация совместных тренингов, сотрудничество структур энергетического сектора, проекты соглашений к подписанию между министерствами энергетики двух стран и между «Узбекнефтегазом» и SOCAR и т.п.

В совещании приняли участие представители Министерства энергетики, SOCAR, ОАО «Азерэнержи», Агентства по регулированию энергетических вопросов и Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана.