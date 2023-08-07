Америка отправляет тяжелую артиллерию: Нуланд с печениками горячая тема
В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который государства ЭКОВАС предъявили путчистам в Нигере. Свергнутый президент страны Мохаммед Базум так и остался под домашним арестом вместе с женой и детьми – и тогда в ход пошла «тяжелая артиллерия» в лице Виктории Нуланд.
Правда, ее приезд не вызвал у нигерийской хунты ажиотажа и какого-то особого испуга. Продолжая надеяться на помощь «Вагнер», нигерийская хунта не согласилась на встречу Нуланд со свергнутым президентом Базумом и главой путчистов Абдурахманом Тчиани, отрядив на встречу с и.о. заместителя госсекретаря начальника штаба бригадного генерала Муссу Салау Барму.
Хорошо, кстати, американцам знакомого, поскольку этот генерал, а новыми погонами он щеголяет всего пять месяцев, тесно сотрудничал с американским спецназом на протяжении ряда лет. И, по мнению нигерийской хунты, знает, как обращаться с американцами в высоких чинах.
Однако это правило работает и в обратную сторону. Досье, которое американские военные завели и исправно пополняли эти годы, дает им возможность прекрасно представлять, с кем они имеют дело, где у их контрагента слабые стороны и как ими можно манипулировать.
Нет, разумеется, не сейчас, поскольку поездка Виктории Нуланд носила ознакомительный, он же разведывательный, характер. И впечатления у нее о нигерийской хунте сложились достаточно негативные. Переговоры, по ее словам, были «чрезвычайно откровенными и временами довольно сложными». А сами представители хунты показались ей готовыми идти до конца и не собирающимися уступать ультиматумам со стороны ЭКОВАС.
Но Виктория Нуланд, политик крайне жесткий и предельно прагматичный, особо не расстроилась. Более того, выдвинула нигерийцам новый ультиматум, популярно объяснив им, что станет с американской помощью Нигеру, которую они получали от США за участие в борьбе с терроризмом на африканском континенте, а также каких санкций со стороны уже не ЭКОВАС, а Америки путчисты могут ожидать. А это, согласитесь, уже немного другая история, чем угрозы со стороны соседей Нигера. Где, кстати, продолжают находиться около тысячи американских военных, и вопрос об их выводе нигерийская хунта пока не поднимает.
Но главное – Виктория Нуланд однозначно предостерегла новое руководство Нигера от приглашения в страну ЧВК «Вагнер», отбросив дипломатические экивоки, предупредив, что США этого не только не позволят, но и будут появлению «вагнеров» всячески препятствовать. Благо инструменты у них – от разжигания недовольства племен хаусу до провоцирования экономического коллапса – для этого имеются. Отметив по итогам переговоров, что «люди, которые совершили здесь переворот, понимают все риски в случае приглашения в свою страну ЧВК «Вагнер».
В Кремле к Виктории Нуланд отношение особое. Там никак не могут простить ей участие в Майдане, на котором она раздавала протестующим печенье. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», - с претензией на юмор заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу посещения Викторией Нуланд Нигера.
Забыв при этом старую русскую пословицу: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Что примечательно, никто из высокопоставленных российских чиновников не объявил о том, что собирается посетить «дружественный» Нигер. То есть по части инициативы опять проигрывают. А американцы уже сделали свой шаг в этой партии, который может сам по себе иметь достаточно важное значение и быть своеобразной «закладкой» на будущее.
Тогда и станет понятным, для кого наступило время смеяться и отпускать язвительные реплики.