Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:57

В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который государства ЭКОВАС предъявили путчистам в Нигере. Свергнутый президент страны Мохаммед Базум так и остался под домашним арестом вместе с женой и детьми – и тогда в ход пошла «тяжелая артиллерия» в лице Виктории Нуланд. Правда, ее приезд не вызвал у нигерийской хунты ажиотажа и какого-то особого испуга. Продолжая надеяться на помощь «Вагнер», нигерийская хунта не согласилась на встречу Нуланд со свергнутым президентом Базумом и главой путчистов Абдурахманом Тчиани, отрядив на встречу с и.о. заместителя госсекретаря начальника штаба бригадного генерала Муссу Салау Барму.

Хорошо, кстати, американцам знакомого, поскольку этот генерал, а новыми погонами он щеголяет всего пять месяцев, тесно сотрудничал с американским спецназом на протяжении ряда лет. И, по мнению нигерийской хунты, знает, как обращаться с американцами в высоких чинах. Однако это правило работает и в обратную сторону. Досье, которое американские военные завели и исправно пополняли эти годы, дает им возможность прекрасно представлять, с кем они имеют дело, где у их контрагента слабые стороны и как ими можно манипулировать. Нет, разумеется, не сейчас, поскольку поездка Виктории Нуланд носила ознакомительный, он же разведывательный, характер. И впечатления у нее о нигерийской хунте сложились достаточно негативные. Переговоры, по ее словам, были «чрезвычайно откровенными и временами довольно сложными». А сами представители хунты показались ей готовыми идти до конца и не собирающимися уступать ультиматумам со стороны ЭКОВАС. Но Виктория Нуланд, политик крайне жесткий и предельно прагматичный, особо не расстроилась. Более того, выдвинула нигерийцам новый ультиматум, популярно объяснив им, что станет с американской помощью Нигеру, которую они получали от США за участие в борьбе с терроризмом на африканском континенте, а также каких санкций со стороны уже не ЭКОВАС, а Америки путчисты могут ожидать. А это, согласитесь, уже немного другая история, чем угрозы со стороны соседей Нигера. Где, кстати, продолжают находиться около тысячи американских военных, и вопрос об их выводе нигерийская хунта пока не поднимает.