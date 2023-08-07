Путин разорвал налоговые связи с Западом

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими "недружественными государствами". Документ опубликован на официальном портале правовой информации страны.

Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с недружественными действиями некоторых стран".

Действие перечисленных в указе документов приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

Правительству при этом поручается принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров.