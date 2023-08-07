В России создают поселения для африканцев

В России появится 30 «Афродеревень» – поселений для эмигрантов из Африки. Об этом на церемонии закладки первого камня «Афродеревни» в Тверской области заявил ректор Евразийского международного университета и Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко, слова которого приводит «Российская газета».

«Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на африканском континенте», – уточнил Клименко.

Афродеревня будет оборудована необходимой инженерной инфраструктурой для поддержки сельского хозяйства, такого как выращивание картофеля и разведение коров. Пилотный проект стартует в Московской и Тверской областях. Впоследствии он будет расширен на другие регионы России.

Основная цель программы – переселить около 3000 глав семейств африканеров и их семьи в Россию в течение 5 лет.