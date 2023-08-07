Опасная ситуация в небе над Сирией

Российский истребитель пролетел на очень близком расстоянии от американского самолета-разведчика над Сирией, заставив его пролететь через вихревой след, что поставило под угрозу жизни четырех членов американского экипажа. Об этом пишет «Голос Америки» со ссылкой на заявление представителей США.

По их словам, инцидент, произошедший в воскресенье, стал серьезной эскалацией в серии сближений американских и российских самолетов в Сирии за последние недели. Перехват, совершенный российским истребителем Су-35, помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом МС-12, заявили официальные лица. По их словам, речь идет о новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к инциденту или гибели людей.

За последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотники MQ-9, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев, отмечает «Голос Америки». Представители США, выступавшие на условиях анонимности, не уточнили, как близко российский истребитель подошел к американскому самолету.

Двухмоторный турбовинтовой самолет МС-12, который регулярно используется силами специальных операций, осуществлял наблюдение, поддерживая операции против «Исламского государства» в Сирии, сообщили официальные лица.