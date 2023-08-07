Суд оправдал бывшего главу Сабаильского муниципалитета

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу бывшего главы муниципалитета Сабаильского района Ахмеда Гусейнова.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Мухаммеда Акперова Гусейнов был оправдан, поскольку выдвинутые против него обвинения не были доказаны.

Отметим, что Ахмеду Гусейнову было предъявлено обвинение по статьям 29, 178.4, 309.1, 313 и 320 Уголовного кодекса Азербайджана. Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Ахмед Гусейнов в сговоре с группой лиц пытался присвоить земельные участки, принадлежащие государству, общей стоимостью 1 миллион 824 тысячи манатов, а также подделал официальный документ. В отношении Гусейнова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.