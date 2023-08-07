Госкомиссия опровергает слухи об обнаружении останков Гасанова

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана прокомментировала слухи об обнаружении тела Рахмана Гасанова, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны.

Стало известно, что Рахман Гасанов героически погиб в бою против вооруженных сил Армении в 1992 году, а его тело тогда же было вывезено с места боевых действий и захоронено в селе Суарасы Лачинского района. Поэтому он не был зарегистрирован как пропавший без вести в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.