Экс-главу МИД Австрии нашли в российской глубинке

На мероприятие она пришла одна, смотрела выступления и общалась с местными жителями и другими гостями. «Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — рассказала бывший министр в интервью.

На вопрос, как долго она планирует оставаться в Петрушово, Кнайсль уточнила, что заплатила еще за месяц аренды.

В России экс-главу австрийского МИД пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный в марте при Санкт-Петербургском государственном университете. Кнайсль, отвечая на вопрос о поддержании связей с российским президентом Владимиром Путиным, заявила, что в последний раз виделась с ним в 2019 году. Годом ранее российский лидер появился на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером и станцевал с невестой. Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. Но чуть менее чем через год экс-министр покинула пост.

В начале июля прошлого года Кнайсль сообщила The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз расправы. Осенью на ВЭФ она объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски.