Британия ввела санкции против Ашота Мкртычева

Как уже сообщалось, власти Великобритании внесли в санкционный реестр 22 физических и юридических лица, связанных с поставками РФ военных технологий в обход западных санкций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В санкционный список Великобритания включила гражданина Словакии Ашота Мкртычева, причастного, по мнению британских властей, к попыткам российских властей покупать оружие и боеприпасы в КНДР в обход западных санкций. Ранее санкции против Мкртычева по той же причине ввели США.

Также Великобритания ввела санкции против гражданина Швейцарии Ансельма Шмуцки, который работал главой московского филиала швейцарской компании DuLac Capital Ltd, подозреваемой в помощи РФ в обходе западных санкций.