Представитель президента Азербайджана о том, что будет с Лачинской дорогой
В соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года, Лачинская дорога должна была использоваться исключительно в гуманитарных целях. К сожалению, в течение последних двух с половиной лет она незаконно использовалась для ротации вооруженных сил Армении, незаконно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом, в частности, сказал в интервью французской Le Monde представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, отвечая на вопрос журналиста «о причинах закрытия Лачинской дороги, из-за чего около 120 000 жителей Карабаха сталкиваются с ухудшающимися каждый день гуманитарными условиями».
По словам Амирбекова, дорога использовалась для того, чтобы доставлять в Карабах вооружение и незаконно вывозить в Армению полезные ископаемые.
«Кстати, число 120 000 сильно преувеличено, по нашей информации, в Карабахском регионе проживает около 50 тысяч человек, из которых 10 тысяч – вооруженные силы Армении. Вот почему мы вынуждены были установить погранично-пропускной пункт на границе с Арменией 23 апреля этого года», - отметил представитель президента по особым поручениям.
Амирбеков напомнил, что этот пост был создан в полном соответствии с нормами международного права, но 15 июня Армения прибегла к провокации, выстрелом со своей территории тяжело ранив азербайджанского пограничника: «Именно тогда было временно приостановлено движение по Лачинской дороге. Дорога по-прежнему открыта сегодня для медицинских эвакуаций. Азербайджан предлагает транспортировку продовольствия и продуктов для удовлетворения основных гуманитарных потребностей армянского населения Карабаха, используя также дороги из Агдама и Физули, но армяне Карабаха наотрез отказываются, и это не подлежит объяснению. Налицо манипуляция и попытка ввести международную общественность в заблуждение. Когда вы голодны, вы не должны ставить условия. Какая разница, по какой дороге будет поступать столь ожидаемое продовольствие - через Лачин или из Агдама и Физули? Главное - иметь возможность получить необходимые продукты. Но налицо искусственная политизация вопроса с целью оказания давления на Азербайджан извне».