Представитель президента Азербайджана о том, что будет с Лачинской дорогой

В соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года, Лачинская дорога должна была использоваться исключительно в гуманитарных целях. К сожалению, в течение последних двух с половиной лет она незаконно использовалась для ротации вооруженных сил Армении, незаконно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом, в частности, сказал в интервью французской Le Monde представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, отвечая на вопрос журналиста «о причинах закрытия Лачинской дороги, из-за чего около 120 000 жителей Карабаха сталкиваются с ухудшающимися каждый день гуманитарными условиями».

По словам Амирбекова, дорога использовалась для того, чтобы доставлять в Карабах вооружение и незаконно вывозить в Армению полезные ископаемые.