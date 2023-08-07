Суд арестовал задержанного в Турции соратника Губада Ибадоглу

Наримановский районный суд избрал в отношении задержанного в Турции по делу председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу экономиста Фазиля Гасымова меру пресечения в виде 3 месяцев и 12 суток ареста.

Как сообщает haqqin.az, Гасымову предъявили обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой). То же обвинение предъявлено и Ибадоглу, который был арестован на 3 месяца и 26 суток.