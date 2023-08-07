Сегодняшний собеседник журналиста Эйнуллы Фатуллаева – шведско-американский дипломат и аналитик Андерс Аслунд.

А.Аслунд – ведущий международный эксперт по вопросам национальной экономики Украины, России и стран бывшего СССР, профессор Джорджтаунского университета, советник многочисленных правительственных и экономических организаций, старший научный сотрудник Atlantic Council. Автор книг: «Россия после кризиса», «Украина: что пошло не так и как это исправить и многих других».

В прямом эфире haqqin.az собеседники обсудят новую тенденцию глобального противостояния. Складывается впечатление, что Россия пытается вывести военно-политическую конфронтацию с Западом за рамки Украины, провоцируя ситуацию в Сирии, Африке, Персидском заливе, Турции, на Кавказе… Словно Россия хочет придать инспирированному в Украине военному конфликту глобальный масштаб. И многие аналитики полагают, что Россия не одна в своем геополитическом порыве, и консолидировала свои усилия в первую очередь с Китаем.

Что об этом думает Андерс Аслунд?