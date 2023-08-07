Азербайджанскую малину все же пропустили в Россию обновлено
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) прояснило информацию российской стороны о том, что 36 тонн малины из Азербайджана не пропустили в Россию.
Как сообщили в AQTA, причина недопуска была связана не с качеством и безопасностью продукции, а с несоответствием информации на этикетке.
Отмечается, что после устранения данных несоответствий партию малины все-таки экспортировали в Россию.
*** 17:17
Сотрудники управления Россельхознадзора по Дагестану задержали на пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном прибывшие из Азербайджана две партии малины общим весом 36 тонн, сообщили в российском ведомстве.
В ходе проверок специалисты управления установили факты несоответствия информации маркировок с фитосанитарными сертификатами, что «является нарушением решения комиссии Таможенного союза «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».
Грузовые автомобили с подкарантинной продукцией были возвращены в Азербайджан.
В отношении виновных лиц возбуждено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».