Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) прояснило информацию российской стороны о том, что 36 тонн малины из Азербайджана не пропустили в Россию.

Как сообщили в AQTA, причина недопуска была связана не с качеством и безопасностью продукции, а с несоответствием информации на этикетке.

Отмечается, что после устранения данных несоответствий партию малины все-таки экспортировали в Россию.