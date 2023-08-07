Китай намерен управлять миром с помощью мобильных технологий

Модули китайского производства в устройствах сотовой связи, в том числе сертифицированные для использования в федеральных службах США, запрограммированы отправлять информацию обратно на серверы в Китае, и неясно, насколько эффективны меры по предотвращению этого, пишет издание Newsweek.

Как сообщается, китайские модули сотовой связи повсеместно используются для подключения объектов к Интернету - от автомобилей до медицинского оборудования.

"Растущее повсеместное распространение модулей китайской сотовой связи в этих и других устройствах в так называемом Интернете вещей вызвало беспокойство в Конгрессе… Оно также обещает открыть новый фронт во все более сложной борьбе технологий между Вашингтоном и Пекином", - пишет издание.

Отмечается, что данные из сотовых модулей представляют собой потенциальную "золотую жилу" для китайской разведки, которая может анализировать информацию, собранную из миллионов подключенных устройств для понимания того, что происходит в США.

В дополнение к тому, что США зависят от китайских технологий в таких областях, как полицейская деятельность и реагирование на стихийные бедствия, существуют также опасения по поводу рисков для ключевой инфраструктуры, такой как энергия и транспорт.

Чувствительные устройства, в которых находятся модули китайского производства, могут быть даже отключены, чтобы дестабилизировать США в случае войны, говорят эксперты.

"Китаю не нужно будет бороться с Америкой; они могли бы просто выключить ее. Это вполне возможно", - сказал один из дипломатов.

При этом, по данным аналитиков, два лучших производителя модулей в мире в 2022 году - Quectel и Fibocom - расположены в Китае и обширно финансируются китайским правительством.