Литва вслед за Польшей перебросит войска к белорусским границам

Литва усилит охрану границы с Беларусью за счет переброски дополнительных сил в связи с напряженной ситуацией, заявил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

«Подготовлены планы, по которым в кратчайшее время для реагирования на изменение обстановки мы можем дислоцировать у границы дополнительные силы», — сказал Любаевас.

Перед этим власти Литвы утвердили план по прикрытию границы с Беларусью. В Вильнюсе объяснили эти действия новой угрозой, которую создали наемники ЧВК «Вагнер» на белорусской территории.

«Согласно плану, помощь пограничникам готовы оказать армия, полиция, другие структуры», — рассказал Любаевас.

До этого Польша объявила о переброске на границу с Беларусью дополнительно тысячи военных.