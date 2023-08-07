Гарибашвили назвал Россию «оккупантом» и «агрессором»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Россию «агрессором», говоря о пятидневной войне 2008 года в Цхинвали. Об этом сообщил во вторник, 8 августа, портал «Грузия Online».

«Наш главный вызов - завершение этой оккупации, то, что Россия оккупант и Россия была агрессором, мы знали это давно и знаем, знает весь мир», - цитирует грузинское издание Гарибашвили.

Глава грузинского правительства посетил кладбище Мухатгаведи в пригороде Тбилиси, где возложил венок к могиле Национального героя Грузии.

«Мы разработали правильную, мирную политику, которая должна привести нашу страну к деоккупации наших территорий и окончательному объединению», - заявил Гарибашвили.