Скончался известный переводчик фильмов Леонид Володарский

Ведущий радиостанции «Говорит Москва» и известный автор переводов фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила радиостанция со ссылкой на его родственников.

Ему было 73 года.

В конце 1970-х годов с приходом на российский рынок кассет с видеофильмами Володарский стал заниматься их дубляжом на русский язык. За 30 лет непрерывной практики им было переведено более 5000 картин. Получил известность среди зрителей за счёт своей манеры речи и специфического произношения.