50 танков Leopard 1 отправляются в Киев: покупатель неизвестен

Неназванная страна выкупила 50 танков Leopard 1 у Бельгии, и первая партия уже была отправлена из страны в Украину. Об этом сообщает бельгийское издание Business AM со ссылкой на источники.

Сообщается, что 50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии несколько лет назад. В целях экономии армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкими бронированными колесными машинами. Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку, то есть по цене старого железа. В армии не хватало ангаров, чтобы разместить списанную технику, поэтому они продали ее по демпинговым ценам.

Однако неназванная страна решила приобрести Leopard 1. После тщательной реконструкции первые машины уже отправляются в Украину через Германию и Италию. По дороге их оснастят новыми системами вооружения.

Неизвестно, какая именно страна приобрела эти машины. Пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1.