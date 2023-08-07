У туристов растет интерес к Азербайджану
В прошлом месяце Азербайджан посетили 224 826 человек, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Так, в июле прошлого года Азербайджан посетили 193 416 человек.
За 7 месяцев этого года число прибывших в страну составило 1 144 122 человека. Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года (832 186 человек).
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