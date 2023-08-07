Италия прекратила выдачу виз для инвесторов из России и Беларуси

Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруси в соответствии с рекомендацией Европейского союза, сообщает ТАСС.

Investor Visa for Italy – это программа для граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые инвестируют в стратегические активы экономики Италии. Виза выдается на два года. Программа была запущена в 2017 году.

С 6 июля визовый центр Италии в Москве не принимает документы от заявителей из регионов России. В визовый центр могут обратиться только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией.