Изоляция Крыма может привести к социальному недовольству жителей полуострова, об этом рассказал военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

Так эксперт комментирует недавние удары ВСУ по Чонгарскому и Геническому мостам, соединяющим Крым с материковой Украиной. Как пишет эксперт, тем самым Киев «отрезает Крым от российских путей снабжения». Рёпке напоминает, что сейчас в Крыму проживают не только 2 млн граждан Украины, но и около 500 000 российских переселенцев, переехавших туда после 2014 года.

Он напомнил, что уже сейчас в некоторых районах Крыма ограничено водоснабжение, на заправках кончается топливо, а в магазинах пустые полки.

«Если поставки в Крым ещё больше сократятся из-за украинских атак, существует риск возникновения дефицита. Это, в свою очередь, может привести к эмиграции и беспорядкам на полуострове», — подытожил эксперт.