Данные пользователей Yango оказываются в Москве?

Все данные о поездках на такси, которые пользователи совершают с помощью сервисов «Яндекса» за рубежом, передаются в Россию. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.

С 1 сентября ФСБ — в соответствии с постановлением правительства — получит круглосуточный доступ к информации о поездках на такси через сервис «Яндекс Go», в том числе за границей, утверждает «Медуза».

Данные, которые может получить ФСБ, включают имя пользователя, его телефонный номер, электронный адрес, банковскую информацию, комментарии пользователя, а также адреса поездок, отмечает «Медуза».

«Базы данных всего Yango… расположены в России. Нет никакого ни физического, ни логического разделения [на международную и российскую части]», — говорится в рабочей переписке сотрудников компании, которая оказалась в распоряжении издания. При этом сотрудников попросили избегать в переписке с клиентами «упоминания информации о нынешнем местоположении дата-центров».

До начала войны часть данных хранилась в дата-центре в городе Мянтсяля в Финляндии, отмечает «Медуза». Однако после начала войны в Украине руководство «Яндекса» попало под санкции и сейчас данные сервисов такси хранятся в российских дата-центрах. Всего их три: в Московской, Рязанской и Владимирской областях. Также строится четвертый — в Калуге, сообщили два анонимных сотрудника «Яндекса» «Медузе».

Сервис такси «Яндекса» работает более чем в двадцати странах мира, включая Азербайджан, Финляндию, Израиль, Алжир, Норвегию, Беларусь, Казахстан, Грузию и Армению.

Пресс-служба сервиса «Яндекс.Такси» после публикации расследования «Медузы» заявила, что российские правоохранительные органы не смогут получить доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.

Согласно заявлению компании, хотя данные о поездках хранятся в разных дата-центрах, получить их могут только правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, и по процедурам, прописанным в локальных законах.

«Так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран. После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится», — заверили в пресс-службе.