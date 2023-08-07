Россия: дефицит растет, доходы падают

Дефицит бюджета России вновь увеличился по итогам июля и составил почти 2,82 трлн рублей. Это более чем на 200 млрд рублей превышает июньский результат. За июль Россия получила порядка 800 млрд рублей нефтегазовых доходов, их сумма с начала года превысила 4 трлн рублей, что на 41% меньше результата прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщают российские СМИ.

Дефицит бюджета России по итогам января — июля составил 2,817 трлн рублей, следует из новых данных Минфина. Дефицит за прошедший месяц увеличился на 222 млрд рублей: по итогам января — июня он равнялся 2,595 трлн рублей.

Доходы бюджета России в январе — июле составили 14,525 трлн рублей — на 7,9% меньше, чем за тот же период 2022 года. Сумма нефтегазовых доходов составила 4,139 трлн — падение на 41,4%. За июль, таким образом, продажа нефти и газа принесла России порядка 800 млрд рублей. Падение нефтегазовых доходов в годовом выражении связано с высокой базой 2022 года, со снижением котировок цен на нефть российской марки Urals, а также с сокращением цен и объемов экспорта природного газа, отметил Минфин. Ненефтегазовые доходы достигли по итогам июля 10,332 трлн рублей. Они увеличились на 19,8% год к году. Крупнейшие ненефтегазовые доходы — оборотные налоги и налог на прибыль — находятся в устойчиво положительной области, отметил Минфин.

Расходы в январе-июне составили 17,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 14% (месяцем ранее рост был на 19%, в январе-мае - на 27%). Исходя из цифр за январь-июнь - 14,976 трлн рублей, в июне расходы составили 2,365 трлн рублей. По мнению министерства, месячная динамика исполнения расходов вышла на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.