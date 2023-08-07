Массовые беспорядки в Ереване. Протестующие требуют оружие против Азербайджана видео; обновлено 21:36
Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян утверждает, что протестующие в центре Еревана «намерены через час отправиться в Корнидзор».
По словам одного из протестующих, «автобусов они не дождались, поэтому двинутся в путь своими силами. Иные детали пока не разглашаются».
* * * 20:54
Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян пишет, что «организаторы протеста на площади Республики обсуждают последующие шаги. Остаться в Ереване и развивать протест здесь или отправиться в Корнидзор».
Он утверждает, что «очень многие ребята… ждут команды, все крайне возмущены поведением полиции и готовы к действиям».
* * * 20:47
Полицейские подвергли приводу 14 представителей отряда «Хачакир» и их сторонников, которые проводят акцию протеста перед зданием правительства в Ереване.
В полиции отметили, что граждан задержали за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Они будут освобождены через три часа.
Командующий отрядом «Хачакир» Саркис Погосян отметил, что ответ, полученный ими от правительства, несерьезен. В настоящее время они ждут прибытия автобусов, чтобы в течение двух-трех часов отправится в Корнидзор. По словам Погосяна, они готовы на любые шаги.
* * * 20:36
Активисты всеармянского движения неповиновения «Хачакир» и их сторонники проводят акцию протеста в центре Еревана, требуя предпринять шаги для так называемого «разблокирования Лачинского коридора».
Некоторых участников акции перед зданием правительства задержали, когда они попытались перекрыть дороги к площади Республики. К месту событий стянуты дополнительные силы полиции, они дали время митингующим, чтобы те освободили проезжую часть.
Ранее командующий отрядом «Хачакир» (в переводе с армянского — «Крестоносец») полковник в запасе Саркис Погосян заявил, что они решили отправиться в Корнидзор, где стоят грузовики «с гуманитарной помощью для Карабаха».
Погосян заявил: «Есть кто организует нам автобусы, чтобы выезжать в Корнидзор? Давайте организуйте и мы прямо сейчас выдвинемся и откроем коридор».
Протестующие также запросили оружие для войны с Азербайджаном: «Отряд смертников прямо сейчас готов воевать против Азербайджана и открыть несколько дорог, пусть только вооружат нас».