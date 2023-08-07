Отдел информации 21:36

Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян утверждает, что протестующие в центре Еревана «намерены через час отправиться в Корнидзор». По словам одного из протестующих, «автобусов они не дождались, поэтому двинутся в путь своими силами. Иные детали пока не разглашаются».

* * * 20:54 Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян пишет, что «организаторы протеста на площади Республики обсуждают последующие шаги. Остаться в Ереване и развивать протест здесь или отправиться в Корнидзор». Он утверждает, что «очень многие ребята… ждут команды, все крайне возмущены поведением полиции и готовы к действиям».

* * * 20:47 Полицейские подвергли приводу 14 представителей отряда «Хачакир» и их сторонников, которые проводят акцию протеста перед зданием правительства в Ереване. В полиции отметили, что граждан задержали за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Они будут освобождены через три часа. Командующий отрядом «Хачакир» Саркис Погосян отметил, что ответ, полученный ими от правительства, несерьезен. В настоящее время они ждут прибытия автобусов, чтобы в течение двух-трех часов отправится в Корнидзор. По словам Погосяна, они готовы на любые шаги.