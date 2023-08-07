Созданы условия для проезда армян в Ханкенди через Лачинский ППП Видео
Продолжается свободный проход жителей Карабаха армянского происхождения через Лачинский погранично-пропускной пункт при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
8 августа группа армян в сопровождении сотрудников МККК пересекла Лачинский ППП из Армении в направлении Ханкенди. Их документы были проверены и оформлены в соответствии с процедурой.
Помимо жителей, созданы условия для провоза в автомобилях МККК медикаментов и других предметов первой необходимости.
Отметим, сегодня состоялся свободный переход армянских жителей Карабаха из Ханкенди в направлении Армении. Были созданы условия для того, чтобы 11 человек, имеющих проблемы со здоровьем, в сопровождении сотрудников МККК пересекли Лачинский погранично-пропускной пункт и отправились на лечение в Армению.
Это еще раз доказывает, что заявления армянской стороны о том, что Лачинская дорога закрыта, необоснованны.