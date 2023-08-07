Продолжается свободный проход жителей Карабаха армянского происхождения через Лачинский погранично-пропускной пункт при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

8 августа группа армян в сопровождении сотрудников МККК пересекла Лачинский ППП из Армении в направлении Ханкенди. Их документы были проверены и оформлены в соответствии с процедурой.

Помимо жителей, созданы условия для провоза в автомобилях МККК медикаментов и других предметов первой необходимости.