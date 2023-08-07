Украинцы заявили о прорыве первой линии обороны россиян

Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и зашли на первую линию обороны противника, сообщил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона «Единые новости».

Кузьмин сообщил, что идут упорные наступательные операции в направлении населенного пункта Роботино: «На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении».

«Мы уже зашли на первую линию оккупантов, и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед, и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации», — сообщил заместитель командующего.

По словам Кузьмина, на этом направлении высокий уровень минирования полей и инженерных заграждений россиян.

Заместитель командующего рассказал, что становится все больше подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.