Израиль пригрозил «Хезболле» отправить Ливан в «каменный век»

Израиль готов ответить на все угрозы, исходящие от ливанской шиитской организации «Хезболлах», и в рамках самообороны может « отправить Ливан в каменный век». С таким предостережением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Йоав Галант, передает газета The Times of Israel.

Как сообщает издание, глава Минобороны Израиля Йоав Галант посетил сегодня границу с Ливаном вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Ури Гординым и командирами частей, размещенными на севере страны.

Обращаясь к лидеру «Хезболлах» Хасану Насралле, министр советовал ему «не совершать ошибку» и не угрожать Израилю.

«Вы совершали ошибки в прошлом, вы заплатили очень высокую цену. Если здесь начнется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век. Мы не будем сомневаться и используем всю нашу мощь, сотрем с лица земли каждый сантиметр «Хезболлах» и Ливана, если нам придется», — предупредил Галант.

При этом он подчеркнул, что Израиль не стремится к конфронтации и настроен исключительно на самооборону. «Не заблуждайтесь, мы не хотим войны, но мы готовы защищать наших граждан, наших солдат и наш суверенитет», — добавил министр.