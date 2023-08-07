Имрану Хану пять лет запретили заниматься политикой

Избирательная комиссия Пакистана во вторник, 8 августа, запретила бывшему премьеру Имрану Хану в течение пяти лет заниматься политической деятельностью, сообщает «Аль-Арабия».

Согласно законодательству Пакистана, осужденный по статье о коррупции человек не может баллотироваться на государственные должности в течение времени, определенного избирательной комиссией. В случае с Ханом члены комиссии ввели запрет на максимально возможный срок.

На прошлой неделе суд в Пакистане признал Хана виновным в коррупции и приговорил к трем годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф. Сам Хан не присутствовал в суде, когда зачитывали приговор. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре. Ранее, во вторник, Хан обжаловал приговор. Верховный суд в Исламабаде рассмотрит эту апелляцию 9 августа. Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана.