Медленное продвижение украинских частей в ходе начавшегося два месяца назад контрнаступления заставляет союзников Киева переоценивать перспективы военных действий. Об этом CNN сказали четыре высокопоставленных западных чиновника, имеющих свежую информацию от своих разведслужб.

В ближайшие пару недель может стать понятно, есть ли у ВСУ шансы добиться прогресса в наступлении, сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

«Но добиться реального прогресса, который изменил бы соотношение сил в этом конфликте, – думаю, это крайне маловероятно», – сообщил чиновник.

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Майк Кьюгли недавно вернулся из Европы, где общался с американскими командирами, тренирующими украинцев. Он назвал «отрезвляющими» брифинги, в которых ему пришлось участвовать: «Нам напоминают о сложностях, с которыми они [ВСУ] сталкиваются. Это самый трудный период войны».

Хотя ВСУ заняли ряд населенных пунктов, они еще даже не дошли до первой линии обороны, а ведь таких линий несколько, отмечает высокопоставленный западный дипломат.

«Если они не смогли обеспечить прорыв за семь-восемь недель, то, даже при продолжении боев в течение еще нескольких, какова вероятность, что они вдруг его совершат с поредевшими силами? Условия очень тяжелые», — сказал он CNN.

В США осознают эти проблемы, но сохраняют надежду, говорит высокопоставленный американский чиновник.