Данилов: «Бунт Пригожина был спецоперацией по выявлению нелояльных генералов»

Военный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был спланированной спецоперацией, которую согласовали с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

«Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены именно к Путину и его окружению», — сказал он.

По его словам, уже есть понимание того, сколько генералов, которые были отстранены от выполнения своих обязанностей. Некоторые из них уже находятся за решеткой.