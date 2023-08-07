Саакашвили благодарит Алиева
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Грузии в августе 2008 года. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
"Роль Азербайджана в событиях 2008 года недостаточно оценена. Братское соседнее государство предоставило нам горючее и финансирование, которые имели решающее значение для выживания страны", — написал Саакашвили.
"Хочу лично поблагодарить Ильхама Алиева и азербайджанский народ", — заявил экс-президент.