Эрдоган о зерновой сделке: «Можем найти общий знаменатель»

Позиция Турции по Украине получила самую высокую оценку во всем мире. С целью остановить кровопролитие Анкара приложила усилия, чтобы свести воюющие стороны за одним столом, как передает TRT Haber, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 14-й конференции послов.

"Наша работа над Черноморской зерновой инициативой, которая была приостановлена 17 июля, продолжается. На прошлой неделе мы встречались с Путиным и обсуждали этот вопрос. Я считаю, что мы можем найти общий знаменатель в этом вопросе. Позитивная атмосфера, которая началась с Черноморской инициативы, не была хорошо воспринята некоторыми странами. Наоборот, они подпитывали процесс огнем. Мы не хотим, чтобы эта напряженность продолжалась. Мы будем продолжать искренне работать со всеми сторонами", — заявил глава турецкого государства.

"Путин так же как и мы заинтересован в том, чтобы африканские страны получили зерно. Я надеюсь, что мы добьемся результатов", — сказал турецкий лидер.